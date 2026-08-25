İnegöl'de Dere Islah Projeleri Başladı - Son Dakika
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İnegöl'de Dere Islah Projeleri Başladı

İnegöl\'de Dere Islah Projeleri Başladı
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İnegöl'de Karadere ve Bedre Deresi ıslah projeleri DSİ tarafından başlatıldı, toplam maliyet 1 milyar lira.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen Karadere ve Bedre Deresi ıslah projeleri başladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu, Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip ve beraberindeki heyet, çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Taban, Karadere hattında yaklaşık 3,5-4 kilometre, Bedre Deresi hattında yaklaşık 2,5-3 kilometrelik bir ıslah çalışması yapılacağını söyledi.

Projelerin toplam bedelinin yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde olduğunu dile getiren Taban, "Köprüler, yürüyüş alanları da olacak. DSİ'den sonra belediye olarak, yan bantlarda çalışmalarımızı planlayacağız. Burada işin büyük kısmını DSİ üstleniyor." dedi.

Gündüz de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Karadere'deki iş, yaklaşık 7 bin 200 metre kıyı duvarı, 2 köprü, 1 yaya geçişi olmak üzere, toplam muhammen bedeli 386 milyon tutarındadır. Bedir Deresi ıslahı ile de bu işimiz ile de yaklaşık olarak 5 bin 500 metre duvar imalatı, 7 köprümüz ve 1 yaya geçiş köprüsü olacak şekilde projelendirilmiştir. Gelen ödenekler nispetinde bu işimize devam edeceğiz. Burayı 2 sene içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Karadere, İnegöl, Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Dere Islah Projeleri Başladı - Son Dakika

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