İnegöl'de firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışmada, kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (41) yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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