İnegöl\'de Genç Kızların Kavgası Kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız daha önce kavga ettikleri yaşıtı ile saç saça kavga etti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İki genç kız, Eskişehir'de yaşanan kavgada kendilerini ihbar ettiği gerekçesiyle tartıştıkları yaşıtı ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu ile görüntülendi. Daha sonra genç kızlar olay yerinden ayrıldı.