İnegöl'de İntikam Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de İntikam Saldırısı

İnegöl\'de İntikam Saldırısı
19.10.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nadir C., daha önce yaralayan S.A.Ö.'ye sokakta tabanca ile saldırdı. S.A.Ö. yaralanmadan kurtuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nadir C. (65), 6 ay önce kendisini tabanca ile yaralayan S.A.Ö. (15) ile sokakta karşılaşınca tabancayla ateş açtı. Saldırıdan şan eseri yara almadan kurtulan S.A.Ö., markete sığınarak yardem isterken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İlk olay, 19 Nisan tarihinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu S.A.Ö., iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Nadir C. ile karşılaşınca tartıştı. Yanan arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

6 AY SONRA İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra kısa süre önce tahliye olan S.A.Ö., akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen Nadir C., ile karşılaştı. Nadir C., üzerinde bulunan tabanca ile husumetli olduğu S.A.Ö.'ye ateş açtı. Koşarak kaçan S.A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.A.Ö., saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Bu sırada kurşunlardan bir bir iş yerinin duvarına isabet etti.

S.A.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İnegöl, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de İntikam Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 12:46:06. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de İntikam Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.