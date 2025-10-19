İnegöl\'de İntikam Saldırısı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nadir C. (65), 6 ay önce kendisini tabanca ile yaralayan S.A.Ö. (15) ile sokakta karşılaşınca tabancayla ateş açtı. Saldırıdan şan eseri yara almadan kurtulan S.A.Ö., markete sığınarak yardem isterken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İlk olay, 19 Nisan tarihinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu S.A.Ö., iddiaya göre aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Nadir C. ile karşılaşınca tartıştı. Yanan arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

6 AY SONRA İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra kısa süre önce tahliye olan S.A.Ö., akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen Nadir C., ile karşılaştı. Nadir C., üzerinde bulunan tabanca ile husumetli olduğu S.A.Ö.'ye ateş açtı. Koşarak kaçan S.A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.A.Ö., saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Bu sırada kurşunlardan bir bir iş yerinin duvarına isabet etti.

S.A.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.