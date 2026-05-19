İnegöl\'de minibüsler çarpıştı: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ramazan K. yönetimindeki 16 HCA 84 plakalı minibüs, ters yönden geldiği öne sürülen Metin E. idaresindeki 16 BOR 697 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücü Ramazan K. ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail H., Hasan B. ve Halil A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.