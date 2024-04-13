Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cihan Ş. idaresindeki 33 RL 068 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde Alihan A'nın (19) kullandığı 16 BGT 394 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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