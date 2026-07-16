BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkıp yaklaşık 50 metre yuvarlanan motosikletin sürücüsü Aylin G. (22), yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aylin G.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BNB 395 plakalı motosiklet, yoldan çıkıp yaklaşık 50 metreden yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla, bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Aylin G., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aylin G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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