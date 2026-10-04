İnegöl'de motosikletle çarpışan kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı, 1 kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Burhan Ö. (49) idaresindeki 16 ASJ 927 plakalı kamyonet Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Kemal Derviş (21) yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile yanındaki Mustafa Can Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Derviş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Can Ö'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Burhan Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.