İnegöl\'de Otomobil ve Motosiklet Kaza Yaptı: 1 Yaralı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anayola dönüş yapan otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Çembel Sokak üzerinde seyir halinde olan Sedat G. (29) yönetimindeki 16 ABP 180 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametinden seyir halinde olan İlker A.'nın (24) kullandığı 16 BIR 495 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),