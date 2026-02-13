İnegöl\'de Şarampole Devrilen Kamyonette Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
G.T. idaresindeki 16 JGA 91 plakalı kamyonet, Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.
