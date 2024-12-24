İnegöl\'de Servis Midibüsü Yaya Geçidine Çarptı: 1 Ağır Yaralı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde yürüyerek işe giden yol kenarında yürürken servis midibüsünün çarptığı Alaattin K. (55), ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de meydana geldi. Yusuf Ç. (54) yönetimindeki 16 S 6519 plakalı servis midibüsü, yürüyerek işe giden yol kenarındaki Alaattin K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp ağır yaralanan Alaattin K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.