İnegöl'de Sıva Ustası Yükseklikten Düştü - Son Dakika
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İnegöl'de Sıva Ustası Yükseklikten Düştü

İnegöl\'de Sıva Ustası Yükseklikten Düştü
25.06.2026 14:51
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İnegöl'de bir inşaatta 4 metre yükseklikten düşen ustanın durumu ciddi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşatta yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen sıva ustası yaralandı.

Akhisar Mahallesi Gülçiçek Sokak'ta bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Nihat Demir (42), iskelede bulunduğu sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Yaralanan Demir için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Sıva Ustası Yükseklikten Düştü - Son Dakika

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