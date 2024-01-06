İnegöl\'de Suriyeliler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Osmanbey Caddesi üzerinde karşılaşan Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saddam El Selime (20), karşı gruptaki bir kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Saddam El Selime'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)