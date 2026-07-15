İnegöl'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika
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İnegöl'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

İnegöl\'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi
15.07.2026 20:51
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Yokuş aşağı giden minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada sürücü ve 6 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Nihat Yıldız (49) yönetimindeki 16 SJS 05 plakalı servis minibüsü, yokuş aşağı giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki yamaca çarpan minibüs devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nihat Yıldız ile minibüste bulunan 6 tarım işçisi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi - Son Dakika

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