Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türker Çevre Yolu Cerrah Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet S. (23) yönetimindeki 16 Y 5399 plakalı otomobil ve Mehmet Zaman D. (45) idaresindeki 16 AVN 534 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Çarpışma sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan İlkay T. (20) ile hafif ticari araçta bulunan İlayda D. (2) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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