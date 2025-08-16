İnegöl'de Uyuşturucu Baskını: 330 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de Uyuşturucu Baskını: 330 Gram Bonzai Ele Geçirildi

İnegöl\'de Uyuşturucu Baskını: 330 Gram Bonzai Ele Geçirildi
16.08.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda 330 gram bonzai ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 330 gram bonzai ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle bir kişiyi takibe aldı. Ekipler, savcılık talimatıyla şüphelinin adresine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada mutfak dolabında gizlenmiş halde 330 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli Muhammed A. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Muhammed A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Uyuşturucu Baskını: 330 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Şap hastalığı iddiaları bilimsel temelden yoksun
Osimhen ve Icardi’ye büyük sevgi gösterisi Tribünler adeta çıldırdı Osimhen ve Icardi'ye büyük sevgi gösterisi! Tribünler adeta çıldırdı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı
Bursa’da kuzen kavgası kanlı bitti Bursa'da kuzen kavgası kanlı bitti
Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 22:59:40. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Uyuşturucu Baskını: 330 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.