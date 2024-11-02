İnegöl\'de Yabancı Çalışanı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yanında çalışan yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kırsal Hacıkara Mahallesi'nde yabancı uyruklu çalışan Babür Meyliev'in (27) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan işveren T.T'nin (47) ardından M.Ö. ve M.B.K. de gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden T.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

T.T'nin ifadesinde, kızıyla evlenmek isteyen Babür Meyliev'in bu talebini reddettiğini, ardından yaşanan tartışma üzerine bir anda öfkelenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde jandarma karakoluna giden T.T'nin, yanında çalışan yabancı uyruklu Babür Meyliev'i tüfekle öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etmesi üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.?