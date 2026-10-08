İnegöl\'deki enkaz alanı, farklı illerden gelen köpekli ekiplere eğitim sahası oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından tahsis edilen enkaz alanı, Türkiye'nin farklı illerinden gelen arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin köpeklerinin eğitim merkezine dönüştü. 'Zeta', 'Yasmin', 'Asil', 'Maya', 'Moli', 'Adam' ve 'Pusu' isimli köpeklerin gerçek afet koşullarını aratmayan parkurlardaki eğitimi görüntülendi.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibine İnegöl Belediyesi tarafında tahsis edilen kırsal Halhalca Mahallesi'ndeki enkaz alanı, Türkiye'nin dört bir yanındaki arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin, köpeklerini eğittiği merkeze dönüştü. Deprem enkaz alanında Bursa'nın yanı sıra Trabzon, Aydın, Eskişehir ve Sakarya gibi farklı illerden gelen köpekli ekipler de ortak eğitim alıyor. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinin ardından, bölgedeki çalışmalarda gösterdikleri performansla bir kez daha ön plana çıkan ve genelde labrador retriever ile Belçika malinois köpeklerinden seçilen arama köpekleri özellikle doğal afetlerde, deprem, heyelan, su baskını, çığ gibi felaketlerde aktif rol alıyor. Belçika malinois ve labrador retriever cinsi 'Zeta', 'Yasmin', 'Asil', 'Maya', 'Moli', 'Adam' ve 'Pusu' isimli köpekler deprem enkazı alanında eğitim alırken görüntülendi. İnegöl'deki enkaz alanında eğitim alan köpekler; senaryo gereği enkaz alanındaki yaralıların yerlerini tespit edip, eğiticilerine haber verdi.

İNDAK K9 Köpek Eğitimcisi ve K9 Birim Sorumlusu Feridun Bayram, 3 yıldır canlı arama branşında köpek eğittiklerini söyledi. Bayram, köpeklerin deprem, bina çökmesi ve benzeri afetlerde hızlı şekilde müdahale edebilmesi için eğitimlerden geçirildiğini belirterek, "Türkiye'nin birçok bölgesinden itfaiye ekipleri, jandarma, STK ve K9 birimleri gelip burada çalışma yapıyor. Bu çalışmalar hem ekiplerin hem de köpeklerin gelişmesine katkı sağlıyor" dedi.

'İYİ YETİŞMİŞ KÖPEK HİÇBİR CİHAZIN YAPAMADIĞINI SANİYELER İÇİNDE YAPIYOR'

Bir K9 köpeğinin sınava hazırlanmasının yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü söyleyen Bayram, AFAD tarafından yılda iki kez düzenlenen sınavlarda başarılı olabilmek için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Bir köpeğimiz sınavdan geçti. Bir diğer köpeğimiz de sınavı geçti ve 14 Ekim'de görev sınavına girecek. Onu da geçirirsek bizim için büyük bir kazanç olacak. Her yetişen köpek afetler için çok önemli bir canlı. Hiçbir cihazın yapamadığını iyi yetişmiş bir köpek saniyeler içerisinde yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KÖPEKLER AYNI ENKAZA ALIŞMAMALI'

Afetlere her an hazır olabilmek için ekiplerin sürekli eğitim yapmasının büyük önem taşıdığını söyleyen İNDAK Başkanı Eyüp Köksal da farklı enkaz alanlarındaki eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Bulunmuş olduğumuz alan bizim enkaz alanımız. Burası İnegöl Belediyesi tarafından tahsis edildi. Zinde bir ekip olabilmek adına sürekli çalışma içerisindeyiz. Herhangi bir afet olduğunda ekiplerin işi bilen, profesyonel ve insan canına ulaşabilen ekipler olması gerekiyor. Köpeklerin aynı enkaz alanlarında çalışarak kazazedeleri ezberlememesi gerekiyor. Farklı çalışma alanlarında tecrübe kazanmaları çok önemli. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ekipler buraya gelerek çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

İNDAK'ın 4 arama kurtarma köpeğinin bulunduğunu belirten Köksal, köpeklerden birinin AFAD'ın yeterlilik sınavını başarıyla geçtiğini, bir diğerinin ise 14 Ekim'de görev yeterlilik sınavına gireceğini söyledi.

'YENİ YERLERİ GÖRMESİ KÖPEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

10 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Kahramanmaraş depremlerinin ardından köpeğiyle birlikte bölgedeki çalışmalara katılan Kaş-Kalkan AKUT ekibinin Rus eğitmeni Katya Lebedeva da köpeğini farklı ortamlarda eğitmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çalışma yaptığını belirtti. Lebedeva, "Köpeği geliştirmek için her yeri göstermek istiyorum. Yeni yerlerde afet olduğunda şaşırmasın ve her şeye hazır olsun diye çalışıyoruz. Bugün geldik ve biraz önce çalıştık. Zorlandık ama şimdi ne çalışacağımızı biliyoruz. Birkaç gün daha burada çalışacağız" dedi.