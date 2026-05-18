İngiliz Parlamenterlerden İsrail'e Sert Kınama

18.05.2026 21:40
26 İngiliz milletvekili, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nu alıkoymasını uluslararası hukuka aykırı buldu.

İngiltere Parlamentosu üyesi 26 milletvekili ve lord, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı biçimde Küresel Sumud Filosu'nu alıkoymasını kınadı.

Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve Lordlar Kamarası üyesi John Hendy'nin de bulunduğu 26 parlamenter, ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'nu alıkoyması ve teknelere asker çıkarmasını en sert ifadeyle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filonun barışçıl bir misyon olarak abluka altında açlık ve yıkıma sürüklenen Gazze halkına yardım taşıdığı belirtilen açıklamada, "Bir toplum soykırımla karşı karşıya. İnsani yardımları ve aralarında İngiliz vatandaşları da bulunan sivilleri hedef almak, uluslararası hukukun ihlalidir. Bir korsanlıktır ve kabul edilemez." denildi.

İmzacı parlamenterler, İngiltere hükümetini filodakileri korumaya, güvenli geçişi sağlamaya ve Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen hukuksuz müdahaleleri durdurmaya çağırdı.

?İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

