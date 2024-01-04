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İngiliz Profesör: İngiltere, İsrail'in Gazze'deki katliama dahil oldu - Son Dakika
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İngiliz Profesör: İngiltere, İsrail'in Gazze'deki katliama dahil oldu

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında ailesinden 25 kişiyi kaybeden Filistin asıllı İngiliz profesör Abdulfettah el-Awaisi, İngiltere'nin İsrail'e verdiği destekle 'Gazze'deki katliama dahil olduğunu' belirtti. Awaisi, İngiltere hükümetinin Gazze'de işlenen savaş suçlarına ortak olduğunu ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarının suç ortağı haline getirdiğini ifade etti. Ayrıca, İngiliz vatandaşlarının İsrail ordusu için savaşmasının İngiliz yasalarına göre suç olup olmadığı konusunda hükümete tepki gösterdi.

İngiliz Profesör: İngiltere, İsrail\'in Gazze\'deki katliama dahil oldu
04.01.2024 - 00:11,
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında ailesinden 25 kişiyi kaybeden Filistin asıllı İngiliz profesör Abdulfettah el-Awaisi, İngiltere'nin İsrail'e verdiği destekle "Gazze'deki katliama dahil olduğunu" belirtti.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Filistin asıllı emekli İngiliz Profesör Awaisi, 31 Aralık 2023'te İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a gönderdiği mektupta, Gazze'de işlenen "savaş suçları"nda İngiltere hükümetinin rolüne değindi.

Awaisi, mektupta İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'na Noel'de düzenlediği saldırıda ailesinden çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

"İngiltere'nin İsrail'e verdiği sarsılmaz desteğin katliamda payı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanan Awaisi, "İngiltere hükümeti, ABD gibi Gazze Şeridi'nde etnik temizlik ve soykırımı kolaylaştırıyor gibi görünüyor." vurgusunu yaptı.

Awaisi, "Bence bu durum, İngiltere hükümetini, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarının suç ortağı haline getiriyor. Gazze'nin kanı, İsrail'in olduğu kadar İngiltere hükümetinin de elindedir." değerlendirmesini yaptı.

Profesör, sivillere ve altyapıya yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti.

İsrail ordusu için savaşan İngiliz vatandaşı sayısı şeffaf değil

Profesör mektubunda, İsrail'in işlediği savaş suçlarına İngiliz vatandaşlarının dahil olmasının, ayrım göstermeksizin yapılan saldırıların yanı sıra "eşit derecede rahatsız edici" olduğunu vurguladı.

Awaisi, Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh Yitzhak King, İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner ve İsrail Ordu Sözcüsü Richard Hecht tarafından işlenen savaş suçlarına da dikkati çekti.

Profesör, söz konusu kişilerin bir dış çatışmada İngiltere'yi temsil etmekle kalmadığını, aynı zamanda İngiltere vatandaşlarının bu gibi faaliyetlere katılımına ilişkin politikaları hakkında "ciddi soru işaretleri" doğurduğunu kaydetti.

İngiliz vatandaşlarının İsrail yedek kuvvetlerine katılımına ilişkin raporlara atıfta bulunan Awaisi, İsrail ordusu için savaşan İngiliz vatandaşları sayısının şeffaf olmadığını ifade etti.

Awaisi, "İngiltere vatandaşlarının İsrail ordusu, başka bir devlet ya da devlet dışı aktör için savaşmak üzere İsrail'e veya işgal altındaki Filistin topraklarına seyahat etmeleri İngiliz yasalarına göre suç mudur?" ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.

Profesör ayrıca, Sunak'a hükümetin Ukrayna'da ve İsrail'de savaşan İngiliz vatandaşlarına yönelik tutumundaki "bariz çifte standardı" nasıl gerekçelendirdiğini sordu.

Awaisi, "Gazze'deki durum ve İngiliz vatandaşlarının İsrail ordusunun faaliyetlerine katılımı sadece uluslararası kurallara dayalı düzene meydan okumakla kalmıyor, aynı zamanda İngiltere'nin kendi içinde hukukun üstünlüğünün bütünlüğünü de tehdit ediyor." ifadelerini kaydetti.

Kaynak: AA
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