İngilizlerin Trump Karşıtlığı Yüzde 67 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngilizlerin Trump Karşıtlığı Yüzde 67

09.03.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YouGov anketine göre İngilizlerin büyük çoğunluğu Trump'a karşı, sadece yüzde 13 destekliyor.

İngiltere'de yapılan bir ankette İngilizlerin yüzde 67'si kendilerini ABD Başkanı Donald Trump karşıtı olarak nitelerken, Trump destekçisi olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13 oldu.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un 2 bin 222 kişiyle yaptığı anket, İngiltere'de halkın ABD Başkanı Trump'la ilgili düşüncelerini ele aldı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 56'sı kendisini "aşırı Trump karşıtı", yüzde 11'i ise "Trump karşıtı" olarak nitelerken ABD Başkanı'na karşı olanların toplam oranı yüzde 67 oldu.

Trump'a destek verdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 13'te kalırken, siyasi partilerin seçmenlerinde en yüksek Trump karşıtlığı Liberal Demokratlar'da görüldü.

Liberal Demokratlar'a oy verenlerin yüzde 89'u Trump karşıtı olduğunu belirtirken, iktidardaki İşçi Partisi seçmenlerinde bu oran yüzde 85'e, Yeşiller Partisi'nde ise yüzde 82'ye düştü.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti seçmenlerinde ise Trump karşıtlığı yüzde 61 olurken, İngiltere siyasetinde Trump'a en çok destek veren aşırı sağcı Reform UK Partisi seçmenlerinde ABD Başkanı'na karşı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25 oldu.

Reform UK seçmenleri yüzde 46 oranında Trump'ı desteklediğini belirtti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngilizlerin Trump Karşıtlığı Yüzde 67 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

17:39
ABD’nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere’de
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:02:31. #.0.4#
SON DAKİKA: İngilizlerin Trump Karşıtlığı Yüzde 67 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.