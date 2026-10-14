İngiltere Başbakanı Burnham, Londra'da Zelenskiy'e son füze destek paketini açıkladı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Burnham, Londra'da Zelenskiy'e son füze destek paketini açıkladı

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Londra'da görüşen İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları karşısında savunma işbirliğinin artırılmasını ele aldı. Burnham, görüşmede İngiltere'nin son hafif çok amaçlı füze destek paketini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında savunma alanında işbirliğinin artırılmasını ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Burnham, Zelenskiy'i öğleden sonra Başbakanlık Ofisi'nde ağırladı.

Liderler, görüşmelerine 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji alanında ateşkes çağrısında bulunmasından bu yana Rusya'nın sivillere ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirerek başladı.

İki lider, Rusya'nın barışla hiçbir şekilde ilgilenmediğinin açık olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Burnham, Ukrayna'nın müttefiklerinin, özellikle Rusya'nın jet motorlu insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği yoğun saldırılara karşı desteklerini nasıl artırabileceklerini ele aldı ve İngiltere'nin son hafif çok amaçlı füze destek paketini açıkladı.

Başbakan Burnham ayrıca, ülkesinin diğer ortaklar tarafından bağışlanan ekipmanlara İngiliz askeri kabiliyetlerinin entegre edilmesi dahil Ukrayna'daki savaş alanında kullanılmak üzere yenilikçi askeri çözümler geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Liderler, uzun menzilli füzelere ilişkin, İngiltere'nin kış öncesinde Ukrayna'ya yönelik savunma desteğini nasıl hızlandırabileceğini görüştü.

Başbakan Burnham, ülkesinin savunma ekipmanlarının uluslararası tedarikini desteklemeye yönelik diplomatik çabalarını da sürdüreceğini ifade etti.

Her iki lider de yakın zamanda yeniden görüşmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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