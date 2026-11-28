LONDRA, 28 Kasım (Xinhua) -- İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı, sistemlerini etkileyen bir "siber saldırı" tespit etmesinin ardından bazı çevrimiçi hizmetlerini erişime kapattığını duyurdu.

Bakanlık cuma günü yaptığı açıklamada, olayın araştırılması ve kesintiyi en aza indirerek hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede yeniden sunulması için Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Hükümet Siber Koordinasyon Merkezi ile yakın işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Bakanlık, düzenli sosyal yardım ve emeklilik ödemelerinin bu durumdan etkilenmeyeceğini ve normal şekilde yapılmaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamada yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların, her zamanki yardım hattı üzerinden bakanlık personelinden destek alabileceği kaydedildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre siber saldırı, milyonlarca kişinin bazı çevrimiçi sosyal yardım ve emeklilik hizmetlerine erişememesine neden oldu. İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden olayı "ciddi bir siber saldırı" olarak nitelendirerek, "Bu aşamada buna neyin yol açtığı konusunda daha fazla bilgi veremem" ifadelerini kullandı.