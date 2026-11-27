İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığının bazı çevrim içi hizmetleri, kurumsal sistemlerini etkileyen "siber vaka" nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurumsal sistemleri etkileyen bir siber vaka nedeniyle bazı çevrim içi hizmetlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Düzenli ödenen emeklilik maaşları ve yardımların yaşananlardan etkilenmediği belirtilen açıklamada, ödemelerin yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Siber Koordinasyon Merkezi ile işbirliği halinde sorunun çözümü için çalışıldığı vurgulandı.

Bakanlığın çevrim içi hizmetlerine erişemeyen vatandaşlara daha sonra tekrar denemeleri tavsiye edilirken, bakanlığın banka hesap bilgilerini talep eden mesajlar veya internet sitesi bağlantıları göndermediği hatırlatılarak bu tür mesajların açılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ise sorunun hala devam ettiği ancak gelinen noktada devlet kurumlarını hedef alan bir siber saldırı ihtimaline ilişkin bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, yaşananlardan dolayı emeklilik kredilerinin hesaplandığı portal ve sosyal yardım başvuru portallarının etkilendiği bildirildi.

Sorunun hala devam ettiği kaydedilen açıklamada, kişisel bilgilerin ele geçirildiğine ya da yok olduğuna ilişkin bir bulgu olmadığı belirtildi.