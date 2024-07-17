İngiltere'de Kuğu Nüfus Sayımı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere'de Kuğu Nüfus Sayımı Başladı

İngiltere'de 12. yüzyıldan beri devam eden kuğu nüfus sayımı, Thames Nehri'nin 127 kilometrelik bölümünde gerçekleştiriliyor. Sayımda kuğuların sayısı, yavruların durumu ve sağlık durumları kontrol ediliyor. Kuğuların sahipleri ve sayımı gerçekleştiren şirketler belirlenmiş durumda. Bu tarihi geleneğin amacı, kuğuların korunması ve eğitimdir.

17.07.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de 12. yüzyıl ziyafetlerinin vazgeçilmezi kuğuların sahibini, sayısını ve yavruların durumunu belirlemek için 1186 yılında uygulamaya konulan kuğu nüfus sayımı, 838'inci kez Thames Nehri'nin 127 kilometrelik bölümünde başladı.

İlk olarak 1186'da tüm Thames Nehri kuğularının özel şahıslardan Kraliyet'e geçmesiyle kuğu popülasyonunu belirlemek için başlayan sayım, her yıl yeni yavruların doğup henüz uçamadığı temmuzun üçüncü haftasında yapılıyor.

Tüm kuğu ailesi toplu halde gezdiği için sayılmalarının kolay olduğu bu dönemde, "Kral'ın Kuğu İşaretleyicisi" ünvanlı David Barber liderliğindeki tarihi Dyers ve Vintners şirketleri yetkilileri, Londra yakınlarındaki Sunbury'den Oxford yakınlarındaki Abingdon'a kadar olan rotada 5 gün boyunca kuğuları sayıyor.

"Kuğu kaldırma" olarak bilinen bu tarihi işlem sırasında yavru kuğuların sağlık durumu, boyları ve kiloları da kontrol ediliyor. Sayılan kuğuların ayaklarındaki perdelere, sayıldıklarını gösteren bir işaret takılıyor.

Kral'a ait kuğular sayıma dahil edilmiyor

Geçmişte kuğular, varlıklı kişilere aitti ve her aileye özgü işaretler, kuğuların gagalarına çiziliyordu. Yaklaşık 10 kiloluk kuğular, ziyafet sofralarını süslüyor, farklı ailelerin kuğularından doğan yavrular, yine bu aileler arasında paylaştırılıyordu.

Başkasına ait kuğuları avlamak önemli bir suç sayılırken kuğu yavrularının bir kısmı, neslin devamını sağlamak için nehirlere salınıyordu.

Ülkede kuğular 1186'da Kraliyet'in kontrolüne girse de bugün sadece 346 kilometre uzunluğundaki Thames Nehri'nin yaklaşık 130 kilometrelik bölümündeki kuğular Kral 3. Charles'ın malı kabul ediliyor.

Kraliyet'in onayıyla 15. yüzyıldan bu yana kuğu sahip olma hakkı bulunan Dyers ve Vintners şirketleri de aynı güzergahtaki daha önce işaretlenmiş kuğuların sahibi sayılıyor.

Nehrin bu bölümünde bulunan ve daha önce işaretlenmemiş kuğular Kral'ın malı sayılıyor, sayım işlemi, yalnızca "sessiz kuğu" adı verilen kuğu türüne yapılıyor.

Turuncu gagalarıyla diğerlerinden ayrılan sessiz kuğular, iki şirkete ait anne ve baba kuğunun yavrularıyla sayıma dahil ediliyor. İşaretsiz bir ebeveyn olması halinde kuğular, Kral'ın malı kabul edilerek sayılmadan suya bırakılıyor.

Ülkenin Dorset bölgesindeki Abbotsbury'deki kuğular ise Ilchester ailesinin malı kabul ediliyor.

30 yıldır Kraliçe Elizabeth'in, son 2 yıldır da Kral Charles'ın Kuğu İşaretleyicisi

Kuğu nüfus sayımı, Saksonların tarihte Thames Nehri'ni katetmekte kullandığı kanolara benzer kayıkların replikalarıyla yapılıyor.

Sayımı 32 yıldır David Barber yönetiyor. Her kuğu ailesinin sayımını daha önce belirlenen noktalarda yapan Barber ve beraberindekiler, kuğuları kayıklarla çembere alarak sayım noktasına kadar itiyor.

Burada sayım ekibi, ayaklarını bağladığı kuğuları yan yana dizdikten sonra o bölgeden gelen ilkokul çocuklarına Barber tarafından kuğular ve kuğu kaldırma hakkında bilgiler veriliyor.

Kuğu sayımına bugün, ikisi işlevini sürdüren İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü Dunkerque tahliyelerine katılan teknelerden biri de katılıyor. Bu tekne, orduya ait gemilerde dalgalanan, üzerinde St. George haçı bulunan bayrak taşıyor.

Hayatının 30 yılını "Kraliçe'nin Kuğu İşaretleyicisi" ünvanıyla geçiren Barber, son iki yıldır "Kral'ın Kuğu İşaretleyicisi" titrini kullanıyor.

Şapkasına kuğu tüyü takan Barber, Londra'nın batısındaki Maidenhead kentinin Cookham köyünde yaptıkları sayım işleminde, AA muhabirine konuştu.

Bugün yiyecek olarak tüketilmeyen kuğuların korunması ve eğitim amacıyla bu tarihi geleneğin sürdürüldüğünü anlatan Barber, "12. yüzyılda Kraliyet, ülkedeki tüm kuğuları sahiplendi. Kuğu kaldırma işleminin tarihi de o yıllara kadar gidiyor. O zamanlar önemli bir tüketim ürünü olan kuğular artık yenmiyor ve koruma altında. Bu yüzden yılda bir kere nehri yukarı doğru katederek kuğuları kaldırıyor ve sağlığını kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Barber, tartılan ve boyu ölçülen kuğuların yaraları olup olmadığını da kontrol ettiklerini belirterek "Çoğu yaralanma, balıkçılıkta kullanılan oltalardan kaynaklanıyor." dedi.

Yaklaşık 130 kilometrelik güzergahta sayım yaptıklarını ifade eden Barber, bu dönemde henüz uçamayan yavru kuğuları saymanın kolay olduğuna da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Kuğu Nüfus Sayımı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:55 Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 12:57:59. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Kuğu Nüfus Sayımı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement