İngiltere'de Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
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İngiltere'de Orman Yangını Devam Ediyor

İngiltere\'de Orman Yangını Devam Ediyor
26.06.2026 14:46
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Derbyshire'de çıkan yangın 200 hektarlık alanı etkiliyor, vatandaşlar bölgeden uzak durmalı.

Günlerdir aşırı sıcakların etkisinde olan İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki ormanlık ve fundalık alanda 24 Haziran'da çıkan ve 200 hektarlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Derbyshire İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, çarşamba günü yerel saatle 22.11'de, Woodhead Yolu üzerindeki Tintwistle Moor bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yangının yaklaşık 200 hektarlık ormanlık ve fundalık alanı etkilediği belirtildi.

Vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı

Derbyshire bölgesinde çıkan yangın nedeniyle A628 Woodhead Pass yolunun A57 ve A616 arasındaki bölümünün iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı açıklanmıştı.

Yetkililer, dumanı gören veya kokusunu alanların pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını, vatandaşların ise bölgeden uzak durmalarını istemişti.

Yangın, Derbyshire genelinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı sıcak hava dalgası sırasında meydana gelmişti.

"Kırmızı alarm" verilmişti

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün "kırmızı alarm" verilmişti.

Ülkede yüksek sıcaklıklar 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken dün yaklaşık 36 dereceyle "en yüksek haziran ayı sıcaklığı" kayıtlara geçmişti.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika

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