İngiltere'den Ekran Süresi Rehberi

27.03.2026 17:16
İngiltere, 5 yaş altı çocuklar için ekran süresini azaltma rehberi yayımladı. Ailelere destek sunulacak.

İngiltere, 5 yaş altı çocukların ekran süresini azaltmak ve yaşa uygun içeriklerin izlenmesini sağlamak için ailelere yönelik bir rehber yayımladı.

İngiltere Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 yaş altı çocukların ekran süresini azaltmayı ve ailelere daha sağlıklı dijital alışkanlıklar kazandırmada yardımcı olmayı hedefleyen "Hayata En İyi Başlangıç" rehberinin yayımlandığı belirtildi.

Rehberin ekran süresini azaltan sınırlar koymanın dışında ailelere pratik ve kanıta dayalı destek ile araçlar sunduğu kaydedilen açıklamada, 2 yaş altı çocukları aileyle birlikte, iletişimi geliştirici etkinlikler dışında tek başına ekran karşısında oturtmama tavsiyesi yer aldı.

Yaşı 3 ile 5 arasında olan çocuklar için sağlıklı olanın günde yalnızca 1 saat ekran süresi olduğu kaydedilen açıklamada, yatmadan önce ve yemek anında ekranın ise zararlı bir yaklaşım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 3-5 yaş arası çocuğu bulunan her 4 aileden 1'inin çocukların ekran süresini kısıtlayamadığı, 2 yaş altı çocuğu olanların ise yüzde 98 oranında ekran süresini kontrol edemediği bilgisi de paylaşıldı.

İngiltere'de ilkokula başlama çağındaki 4 yaş çocukların yüzde 28'inin kitap sayfasını değiştirmek yerine sayfaya tıklamaya çalıştığı ya da ekran kaydırma hareketiyle sayfa değiştirmeye çalıştığı için okula geç başlamak zorunda kaldığı da açıklamada yer aldı.

Hayata En İyi Başlangıç rehberinde, her yaşa uygun içeriğin uygun hızda örneklerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, sosyal medya görüntülerinden, görüntüleri hızlı değişen içeriklerden ve yapay zeka destekli oyun ve oyuncaklardan uzak durulması gerektiğinin altı çizildi.

Ailelere ekran süresini çocuklarla birlikte geçirme tavsiyesi yapılan açıklamada, rehberin ailelere önemli ipuçları ve yöntemler tavsiye ettiği de aktarıldı.

Açıklamada, ücretsiz olarak dijital haline ulaşılabilen rehbere dair eğitimin aile merkezlerinde verileceği ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada değerlendirmeleri paylaşılan Başbakan Keir Starmer, "Dijital çağda ebeveynlik çok zor. Her yerde ekranlar var ve tavsiyeler genelde birbiriyle çelişiyor. Hükümetimiz aileleri bu savaşta yalnız bırakmayacak. Rehber, açık ve aklıselim şekilde çocukları koruyacak tavsiyeler veriyor ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeye yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Bridget Phillipson da çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi gerektiğinin altını çizerek, "Her yerin ekranlarla dolu olduğu bir yerde ebeveynlik yapmak çok zor. Ekranlardan kaçınamayız. Bazen dengeyi tutturmanın imkansız olduğunu hissedebiliriz. Bu nedenle ailelere istedikleri güvenilir desteği veriyoruz. Aileler doğru tercihler yapabilecek, çocuklar hak ettikleri çocukluğu yaşayabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

