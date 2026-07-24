İngiltere, Fransa'ya Seyahat Tavsiyesini Güncelledi - Son Dakika
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İngiltere, Fransa'ya Seyahat Tavsiyesini Güncelledi

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İngiltere, Fransa'daki orman yangınları nedeniyle seyahat uyarılarını güncelledi ve vatandaşları bilgilendirdi.

İngiltere, Fransa'nın güneybatısında yayılan orman yangınları nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat tavsiyesini güncelledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarıları ve tavsiyelerini yayımladığı sitesinde, Fransa'daki orman yangınları nedeniyle bölgede bulunan ya da bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan İngiliz vatandaşlarına, yerel makamların talimatlarını takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakanlık, ayrıca, İngiliz vatandaşlarından yerel medyayı takip etmeleri ve rezervasyonlarının durumunu teyit için seyahat operatörleriyle iletişime geçmelerini istedi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde orman yangınlarından etkilenen bölgelere erişimin kısıtlanabileceği ve yolların kısa süreli bir bildirimle kapatılabileceği uyarısının paylaşıldığını da aktardı.

Fransa yangınlarla mücadele için AB'den destek istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği (AB) sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istemişti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, özellikle ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde olmak üzere yangınlarla mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.

Yangın söndürme çalışmaları için seferber olan itfaiye ekiplerine ve görevlilere teşekkür eden Macron, son birkaç günde binlerce hektar alana yayılan yangınlar karşısında AB sivil koruma mekanizmasının devreye sokulmasını istediğini belirtmişti.

Bu kapsamda Macron, 2 Hırvatistan, 2 Portekiz yangın söndürme uçağı ile Çekya'dan ve Slovakya'dan gelecek 2 helikopterin söndürme çalışmalarına destek vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, İngiltere, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Fransa'ya Seyahat Tavsiyesini Güncelledi - Son Dakika

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