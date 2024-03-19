İngiltere Hükümeti, Avrupa Süper Ligi'ne Katılımı Yasaklamayı Planlıyor

İngiltere hükümeti, bugün parlamentoya sunacağı yasa tasarısıyla "Avrupa Süper Ligi" gibi küresel futbol sisteminden ayrılmayı planlayan organizasyonlara katılımı ve kötü yönetim sergileyen kulüp sahibi ve yöneticilerin tekrar göreve gelmesini yasaklamayı öngörüyor.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada hükümetin, erkek futbol kulüplerine ve yönetimlerine ilişkin düzenlemeler içeren "Futbol Yönetimi Yasa Tasarısı"nı bugün İngiltere parlamentosuna sunacağı bildirildi.
Açıklamada, yasa tasarısı çalışmalarının, Avrupa Süper Ligi girişimi, finansal olarak kötü yönetilen bazı kulüplerin iflas etmesi ve taraftarın muhalefetine rağmen yapılan satışlar, arma ve renk değişiklikleri, yönetici atamaları gibi adımların ardından başladığı aktarıldı.
Futbolun yeni tasarıya uygunluğunu denetlemek için bağımsız bir futbol düzenleme kurulu oluşturulacağı kaydedilen açıklamada, bu kurulun sürdürülebilir finansal yapı ve İngiliz futbol kültürünü korumayı amaçlayacağı vurgulandı.
Açıklamada futbolun, ülkenin en önemli kültür ihracatı olduğu belirtilerek, "Başarılara rağmen Premier Lig ve Championship'teki kulüplerin toplam borcu 2020-2021 sezonunda 5,9 milyar sterline (yaklaşık 242 milyar lira) ulaştı." değerlendirmesi yapıldı.
Kulüpler saha dışı konularda taraftarın görüşüne başvuracak
Yasa tasarısı kapsamında kulüp sahipleri ve yöneticilerinin de inceleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buna göre kulüplerin finansal olarak yönetiminde başarısız olan kişiler yönetimde söz sahibi olamayacak, kulüp sahibi olmaktan uzaklaştırılacak.
Yeni tasarıyla kulüplerin Avrupa Süper Ligi gibi küresel sistemin dışına çıkmayı amaçlayan ayrılıkçı organizasyonlara katılımının da önüne geçilecek. Kulüplerin stadyum yeri değiştirirken çeşitli temel gerekliliklere sahip olması beklenecek.
Tasarıyla taraftarın yönetim süreçlerine katılımı sağlanacak. Kulüp tarihi ve kulübün stratejik planları gibi saha dışı konularda taraftarın görüşüne başvurmak gerekecek.
Taraftar katılımı gerektiren alanlar ise oluşturulacak bağımsız düzenleme kurulu tarafından belirlenecek."
"Vicdansız kulüp sahipleri"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Rishi Sunak, "Bazı kulüpler uzun süredir kötü mali yönetime rağmen işin içinden sıyrılabilen vicdansız kulüp sahipleri tarafından suistimal ediliyor. En kötü ihtimalle Bury ve Macclesfield Town örneklerinde gördüğümüz gibi tamamen çöküşe yol açıyorlar." ifadelerini kullandı.
Sunak, hazırlanan tasarıyla taraftarın birçok konuda söz sahibi olacağını belirterek, "Bu, taraftarın sesinin merkezde ve ön planda olmasını sağlayacak, ayrılıkçı ligleri önleyecek, kulüplerin finansal sürdürülebilirliği ile büyük ve küçük kulüplerimizin tarihi mirasını koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer da açıklamasında, "Taraftar yoksa futbol hiçbir şeydir. Onları oyunun merkezine almaya ve kulüpleri, hayati bir toplumsal değer olarak yaşatmaya kararlıyız." görüşünü paylaştı.
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