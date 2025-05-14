İngiltere Hükümeti Tasarruf ve Yerinden Yönetim Planını Açıkladı - Son Dakika
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İngiltere Hükümeti Tasarruf ve Yerinden Yönetim Planını Açıkladı

İngiltere, Londra'daki bakanlıkları kapatıp memurları ülke geneline dağıtarak tasarruf yapacak.

14.05.2025 14:38
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İngiltere'de hükümet, giderleri azaltmak ve yerinden yönetimi güçlendirmek için başkent Londra'daki bazı bakanlık ve hükümet binalarını kapatma, personeli de Londra dışına çıkarma kararı aldı.

Hükümetlerarası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Pat McFadden, hükümetin gelecek 5 yılda hayata geçirmeyi planladığı tasarruf ve yerinden yönetim planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Londra'daki memurların yüzde 50'sini gelecek 5 yılda başkent dışına çıkarmayı planladıklarını anlatan McFadden, "Karar verme mekanizmalarını Whitahall'dan (Bakanlıkların bulunduğu cadde) ülke genelindeki vatandaşların yakınına taşıyoruz." dedi.

McFadden, binlerce memur ve personelin Londra dışına çıkmasıyla tasarruf elde edileceğini de belirterek "Bu hükümeti, hizmet ettiğimiz ülkeyi en iyi temsil eden hükümet yapacağız. Ayrıca hükümet kurumlarındaki işler, yerel ekonomiyi de destekleyecek." diye konuştu.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Londra'da boşaltılacak binalar arasında Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığının da bulunduğu 11 bina yer alacak.

Londra'nın merkezindeki binalardan taşınarak 94 milyon sterlin (Yaklaşık 4,8 milyar lira) tasarruf etmeyi amaçlayan İngiliz hükümeti, personel sayısını 95 binden 83 bine düşürmeyi hedefliyor.

Teknolojiyle ilgili birimlerin Manchester ve Aberdeen'e, diğer birimlerin ise Birmingham, Leeds, Cardiff, Glasgow, Darlington, Newcastle, Sheffield, Bristol, Edinburgh, Belfast ve York'a taşınması planlanıyor.

Plan, hükümetin 2024-2030 yıllarında yerel ekonomiyi desteklemek için açıklanan 730 milyon sterlinlik (Yaklaşık 37 milyar lira) destek kapsamında hayata geçirilecek.

Sendikalar memnun ama dikkatli

Hükümetin planına sendikalardan destek geldi. Memurların bağlı olduğu Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS) Genel Sekreteri Fran Heathcote, kararı olumlu karşıladıklarını ancak yer değiştirme konusunda baskı ya da işten çıkarma yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Taşınma konusunda çalışanlara adil şartlar sunulması gerektiğini kaydeden Heathcote, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Memurluğun ulus inşasında önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Çalışanların daha üst seviyelerdeki görevlere gelmesinin yolunun açılması gerektiğine inanıyoruz. Bu plan, çalışanların kariyerlerini ailelerinden ve yakınlarından ayrılmadan geliştirebileceği anlamına gelirken ekonomik desteğe ihtiyaç duyan bölgelere gerekli yardımı yapacak."

Üst ve orta dereceli memurların bağlı olduğu Birinci Sınıf Birliği (FDA) Genel Sekreteri Dave Penman ise memurların tüm ülkede kariyerlerini ileriye götürebilme şansı bulacağına işaret etti.

Hükümet çalışmalarını inceleyen düşünce kuruluşu Hükümet Enstitüsü Direktörü Alex Thomas ise plana dikkatle yaklaşarak "Memurları rastgele ülkeye dağıtmak yanlış olur. Memurlar, grup halinde, bir binada organize şekilde çalışarak fayda sağlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Hükümeti Tasarruf ve Yerinden Yönetim Planını Açıkladı - Son Dakika

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