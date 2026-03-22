İngiltere, İran'ın Füze Tehditlerini Değerlendirdi

22.03.2026 16:25
İngiltere Bakanı Reed, İran'ın İngiltere'yi hedef aldığına dair somut bir değerlendirme yok dedi.

İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed, İsrail ordusunun İran'da Londra, Paris ve Berlin'i vurabilecek balistik füzeler bulunduğu yönünde yaptığı açıklamalarla ilgili, "İran'ın İngiltere'yi hedef aldığına, hatta isteseler dahi bunu yapabileceklerine dair somut bir değerlendirmemiz yok." diye konuştu.

BBC'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Reed, İran füzelerinin ABD'nin de kullandığı Hint Okyanusu'ndaki İngiliz üssü Diego Garcia'yı hedef almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Reed'e Diego Garcia'nın hedef alınmasının ardından İsrail ordusunun yaptığı, "İran rejiminin küresel tehdit olduğunu söyledik, şimdi de Londra, Paris veya Berlin'i vurabilecek füzeleri var." açıklaması soruldu.

Füzelerin İran'dan 3 bin 800 kilometre uzaklıktaki adaya ne kadar yaklaştıklarıyla ilgili detayları paylaşamayacağını kaydeden Reed, "İran'ın İngiltere'yi hedef aldığına, hatta isteseler dahi bunu yapabileceklerine dair somut bir değerlendirmemiz yok." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin kendisini, denizaşırı topraklarını ve dünyanın başka noktalarındaki çıkarlarını koruyabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Reed, "Söylenenleri destekleyecek herhangi bir değerlendirme bulunmuyor. İran, bu mesafelere füze atma kapasitesine sahip olsa dahi ordumuz Birleşik Krallık'ı savunacak güçtedir." dedi.

ABD'ye, İran'a karşı İngiliz üslerini kullanma izni veren İngiltere hükümetinin tansiyonu artırma niyeti olmadığını dile getiren Reed, muhalefetten gelen izin onayını parlamentonun vermesi yönündeki çağrılara değinerek, "Saldırı altında olan İngiliz halkını savunmak için parlamentoda oylama yapılmasına dair hiçbir emsal bulunmuyor." değerlendirmesini yaptı.

BBC'ye konuşan eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutan Yardımcısı Richard Shirreff ise "İsrail tabii ki de bunu söyleyecek çünkü savaşın genişlemesi ve olabildiğince çok ülkenin bu savaşa girmesi İsrail'in çıkarına." diye konuştu.

ABD medyası, 21 Mart'ta Hint Okyanusu'nda bulunan İngiliz denizaşırı toprağı Chagos Adaları'nda yer alan Diego Garcia Üssü'nün İran tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

Üssü hedef alan iki İran balistik füzesinden birinin havada infilak ettiği, diğerinin ise ABD gemilerinden ateşlenen füzelerle durdurulduğu belirtilirken, İngiliz Savunma Bakanlığı kaynakları da olayı doğrulamıştı.

Füzelerin ateşlenme tarihinin ise İngiltere'nin ABD'ye İngiliz üslerini kullanma izni verdiği 20 Mart'tan önce olduğu ifade edilmişti.

