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İngiltere, İsrail'e verilen tedbir kararlarına yardım etmeyeceğini açıkladı - Son Dakika
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İngiltere, İsrail'e verilen tedbir kararlarına yardım etmeyeceğini açıkladı

İngiltere, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine verdiği tedbir kararlarıyla ilgili açıklama yaparak, sürdürülebilir ateşkese yardım etmeyeceklerini belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, UAD'nin bağımsızlığına ve rolüne saygı duyduklarını ifade etti. Ayrıca İngiltere, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak tanımlanamayacağını düşündüklerini ve Güney Afrika'nın davayı açma kararının yanlış ve provokatif olduğunu belirtti. İngiltere, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılması için acil insani ara verilmesi gerektiğini düşünerek sürdürülebilir ve kalıcı ateşkes için çalışmak istediklerini ifade etti.

İngiltere, İsrail\'e verilen tedbir kararlarına yardım etmeyeceğini açıkladı
27.01.2024 - 15:43,
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İngiltere, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine verilen tedbir kararlarıyla ilgili açıklamasında, hükmün, İngiltere'nin talep ettiği sürdürülebilir ateşkese yardım etmeyeceğini savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UAD'nin bağımsızlığına ve rolüne saygı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Davanın sürdürülebilir ateşkes hedefini gerçekleştirmeye yardımcı olmayacağına yönelik kaygılarımızı dile getirdik." ifadesine yer verildi.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde Hamas'a karşı kendini savunma hakkı bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bizim görüşümüz, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak tanımlanamayacağı yönünde, bu nedenle Güney Afrika'nın davayı açma kararının yanlış ve provokatif olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Divan'ın esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması yönündeki kararının memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Çatışmalara acil insani ara verilmesinin esirlerin serbest bırakılması ve yardımların ulaştırılması açısından gerekli olduğunu düşünüyor, ondan sonra çatışmalara dönülmeyecek şekilde sürdürülebilir ve kalıcı ateşkes için çalışmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, 7 Ekim 2023'ten bu yana acil ateşkesi reddediyor. Ülkede, iktidar ve muhalefet temsilcileri, çatışmalara acil insani ara verilmesi, Hamas'ın elemine edildiği ve Gazze'de söz sahibi olmadığı bir yapının kurulduğu "sürdürülebilir ateşkes" savını destekliyor.

Kaynak: AA
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