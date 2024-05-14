İngiltere, İsrail\'in Filistin\'deki katliamlarına destek verdiği gerekçesiyle Ankara\'da protesto edildi

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İsrail'in Filistin'de devam eden katliamlarına destek verdiği gerekçesiyle İngiltere, Ankara'da protesto edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türkçe ve İngilizce "İngiliz-Yahudi medeniyeti insanlığın felaketi" yazılı pankart ile "Kanlı ellerinizi Gazze'den çekin", "UK: United Killers" yazılı dövizler taşıdı, "İşbirlikçi katiller hesap verecek", "İnsanlık onuru emperyalizmi yenecek" sloganları attı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu adına Cihannüma Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tayyib Serdar bildiriyi okudu.

Bildiride, 14 Mayıs 1948'de, İngiltere mandası altındaki Filistin'de İngiltere'nin teşvik ve desteğiyle İsrail'in kuruluşunun ilan edildiği anımsatıldı.

İsrail'in, o yıllarda İngiltere'nin himayesi altında, Deyr Yasin ve Tantura başta olmak üzere, birçok Filistin beldesinde masum sivilleri katlettiği belirtilen bildiride, "siyonist teröristlerin" bugün de İngiltere'nin sağladığı diplomatik, askeri ve iktisadi destekten güç alarak aynı katliamlara devam ettiği belirtildi.

Bildiride, "14 Mayıs 1948'den önce ve sonra, İngiltere resmi ve gayrı resmi olarak Filistin'i yönetirken, bu siyonist teröristleri Müslümanların üzerine salan devlet olmuştur. Bu yüzden, bugün burada, İngiltere elçilik binası önünde, zalimleri ve iş birlikçilerini lanetle anmak için toplandık." ifadeleri kullanıldı.

"Siyonistlerin Refah saldırısını engelleyin"

Filistin'de işgal, zulüm ve dramın 1917'de İngiltere eliyle Balfour Deklarasyonu'yla başladığı ifade edilen bildiride, İngiltere'nin Afrika, Asya ve Amerika'daki sömürgelerine işaret edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak İngiltere ve "diğer işbirlikçiler için uyarılara" yer verilen bildiride, "Siyonistlerin Refah saldırısını engelleyin. Terörist İsrail'in suçuna ortak olmaktan vazgeçin. Dünya kamuoyunun vicdanında kaybolan itibarınızı bir nebze olsun onarmak istiyorsanız hemen kalıcı ateşkes için Siyonist çeteye baskı yapın." çağrısı yapıldı.

Kimin nerede durduğunu, kimin kiminle saf tuttuğunu, kimin itiraz edip kimin sustuğunu tarihin kaydettiği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Buradan vicdan sahibi İngilizleri, zulme itiraz eden sivil gönüllü girişimleri, İngiltere üniversitelerinde Filistinli mazlumların sesi olmaya çalışan genç cesur yürekleri selamlıyoruz. Başından beri siyonist teröristleri himaye eden İngiltere devletini lanetliyoruz. Zulme ortak olan, sessiz kalan veya yeterli tepkiyi göstermeyen tüm yetkili mercileri, vicdanın sesine kulak verip yanlıştan vazgeçmeye, harekete geçmeye davet ediyoruz."