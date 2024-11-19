İngiltere, Rusya'ya Yaptırım Uyguluyor - Son Dakika
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İngiltere, Rusya'ya Yaptırım Uyguluyor

İngiltere, Ukraynalı çocukların zorla nakliyle ilgili Rus kişi ve kuruluşlara yaptırım getiriyor.

19.11.2024 16:50
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İngiltere, Ukraynalı çocukların yurtlarından zorla çıkarılarak eğitim kamplarına nakledilmesiyle bağlantılı Rus kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı süresince 19 bin 500'den fazla çocuğun, Rus yetkililerce Rusya'ya ve Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen bölgelerine nakledildiği veya sınır dışı edildiği bildirildi.

Yaklaşık 6 bin Ukraynalı çocuğun yeniden eğitim kamplarına yerleştirildiği belirtilen açıklamada, bu çocukların Ukraynalı kimliklerinden uzaklaştırıldığı ve Rusya yanlısı duyguları aşılamayı amaçlayan çalışmalara tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde bu çocukların zorla nakledilmesi ve sınır dışına çıkarılmasıyla bağlantılı Rus kişi ve gençlik örgütlerine yaptırım uygulanacağı bildirildi.

"Hiçbir çocuk savaşta piyon olarak kullanılmamalı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Hiçbir çocuk savaşta piyon olarak kullanılmamalı; ancak Putin'in Ukraynalı çocukları hedef alması, Ukrayna'yı ve halkını haritadan silme misyonunda ne kadar ileri gidebileceğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Lammy, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası ortaklarımızla Rus saldırganlığına karşı koymak ve özgürlük, hürriyet ve zafer için mücadele etmek üzere Ukrayna'nın yanındayız." ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen yıl Ukraynalı çocukların zorla nakledilmesi ve sınır dışına çıkarılmasıyla bağlantılı 11 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım ve vize kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Rusya'ya Yaptırım Uyguluyor - Son Dakika

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