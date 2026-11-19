İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, güvenlik kurumlarının Çin'den gelen saldırı ve müdahale risklerine karşı uyarmasına rağmen bu ülkeyle işbirliği yapılabilecek alanlarda birlikte çalışacaklarını belirtti.

Streeting'in İngiltere-Çin ilişkilerini ele aldığı makalesi, Çin Savunma Bakanı Dong Cün ile gün içinde yapacağı görüşme öncesinde The Times gazetesinde yayımlandı.

Makalesinde Çin'le işbirliğiyle ilgili önyargıların tehlikeli olduğuna işaret eden Streeting, "İşçi Partisi, iktidara geldiğinden bu yana Çin ile etkileşimimizi sorumlu, istikrarlı ve tutarlı biçimde artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı zorluklara rağmen ilişkilerin son yılların en istikrarlı seviyesine ulaştığının altını çizen Streeting, "Güvenlik servislerimiz siber saldırılar, casusluk ve yabancı müdahaleden kaynaklı riskler konusunda açıkça uyardı. Ancak bu anlaşmazlıkların boyutunu kabul etmek bizi Çin'le işbirliğinin imkansız veya arzu edilmeyen bir şey olduğu gibi tehlikeli bir sonuca götürmemeli." ifadesini kullandı.

Streeting, Çin'e yaklaşımın dönemsel olarak dalgalanmasının doğru olmadığını belirterek, "Çin'e yönelik yaklaşımımızın dönemsel coşku ve düşmanlık arasında gidip gelmesi, ülkemiz açısından doğru değil. İşbirliği yapabileceğimiz alanlarda işbirliği yapacağız, gerektiğinde ise karşı çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı frenleyebilecek bir etkiye sahip olduğunu kaydeden Streeting, "Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, uluslararası finansal istikrar ve çatışmaların önlenmesi gibi konularda Çin'in etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyük." ifadesini kullandı.

İngiltere ve Çin savunma bakanlarının 25 yıl aradan sonra bugün Londra'da bir araya gelmesi bekleniyor.