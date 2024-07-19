İngiltere, UNRWA'ya finansman desteğini sürdürecek - Son Dakika
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İngiltere, UNRWA'ya finansman desteğini sürdürecek

İngiltere, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için kesilen finansman desteğini sürdüreceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'ye insani yardımın ahlaki bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, UNRWA'nın insani yardım çabalarının merkezinde yer aldığını belirtti. Lammy, UNRWA'nın tarafsızlığını ve prosedürlerini güçlendirdiğinden emin olduklarını ifade etti. İngiltere'nin UNRWA'ya sağlayacağı 21 milyon sterlinlik destek, Gazze ve Batı Şeria'daki acil ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerde ve temel ihtiyaçlara yönelik projelerde kullanılacak.

19.07.2024 14:59
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İngiltere, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında kestiği finansman desteğine devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan David Lammy, kesilen 21 milyon sterlinlik desteğin UNRWA'ya ödenmeye devam edeceğini belirtti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Lammy, Gazze'ye insani yardımın, yaşanan insani kriz karşısında ahlaki bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Lammy, "UNRWA, insani yardım çabalarının merkezinde yer alıyor. Hiçbir kurum, Gazze'deki ihtiyaca karşılık verecek büyüklükte değildir. UNRWA çalışanlarının 7 Ekim'de (2023) rol aldığı iddiaları karşısında şoke olduk. (Eski Fransa Dışişleri Bakanı) Catherine Colonna'nın bağımsız incelemesinin ardından UNRWA'nın tarafsızlığın en yüksek standartlarını karşıladığından ve prosedürlerini güçlendirdiğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın üzerine düşeni yerine getirdiğini kaydeden Lammy, Avrupa Birliği (AB), Japonya ve Norveç gibi müttefiklerin ardından İngiltere'nin de gereken adımı attığını sözlerine ekledi.

Lammy, İngiltere'nin acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve gerekli insani yardımın Gazze'ye girmesi gerektiğine yönelik çağrısını da yineledi.

Kalkınma Bakanı Anneliese Dodds da açıklamasında, "Gazze'deki durum sürdürülemez ve kabul edilemez bir noktadayken sivillerin çektiği acıları sona erdirmek için acil adımlar atılması gerekiyordu. UNRWA, ihtiyaç sahiplerine yardımı ulaştırabilecek tek kurum. Ancak yalnızca, Gazze tüm çalışanlar için güvenli olduğunda operasyonlarını etkili biçimde gerçekleştirebilirler." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Lammy, dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüştü. Lammy, UNRWA'yı fonlamayı sürdürme kararını Guterres'e de iletti.

Dodds ise bugün Ajansın Gazze'deki faaliyetlerini değerlendirmek üzere UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelecek.

İngiltere'nin UNRWA'ya sağlayacağı 21 milyon sterlinlik destek kapsamında 6 milyon sterlin, Gazze ve Batı Şeria'daki acil ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerde, 15 milyon sterlin ise Batı Şeria'daki temel ihtiyaçlara yönelik projelerde kullanılacak.

Bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim'deki saldırılarda yer aldığına ilişkin iddiaların ardından İngiltere, 27 Ocak'ta bu kuruma olan desteğini durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Sterlin, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, UNRWA'ya finansman desteğini sürdürecek - Son Dakika

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