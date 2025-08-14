İngiltere ve Galler'de Orman Yangınları Artıyor - Son Dakika
İngiltere ve Galler'de Orman Yangınları Artıyor

14.08.2025 16:21
İklim krizi nedeniyle orman yangınları İngiltere ve Galler'de %663 arttı, itfaiyecilere baskı yükseliyor.

İngiltere ve Galler'de iklim krizinin tetiklediği orman yangınlarındaki artış nedeniyle itfaiyecilerin baskı altında olduğu uyarısında bulunuldu.

Ulusal İtfaiye Şefleri Konseyinden (NFCC) yapılan açıklamada, İngiltere ve Galler'de 1 Ocak-31 Temmuz'da kaydedilen yangın sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 663, 2022'nin aynı dönemine göre ise yüzde 33 arttığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ve Galler'de bu yılın başından 12 Ağustos'a kadar 856 orman yangını çıktığını, bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olduğuna işaret edildi.

Artan yangınların itfaiye teşkilatları üzerindeki baskıyı artırdığı, yangınlarla mücadelenin günler hatta haftalar sürebildiği vurgulanan açıklamada, bu durumun diğer acil müdahale çalışmalarını da olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Ülkede ilkbaharın kurak geçtiği ve yaz boyunca bir dizi sıcak hava dalgası yaşandığı aktarılan açıklamada, bu hafta da özellikle güney bölgelerde sıcak ve nemli havanın etkili olacağı, bazı bölgelerde yazın dördüncü sıcak hava dalgasının yaşanacağı kaydedildi.

"İklim değişikliği, sürekli ve büyüyen tehdide dönüştürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NFCC Başkanı Phil Garrigan, "İtfaiyeciler zaten sınırlarına kadar zorlanıyor. 2022'den daha fazla yangınla karşı karşıyayız ve bu son derece endişe verici." ifadelerini kullandı.

İtfaiyeci sayısının son 10 yılda 11 bin kişi azaldığı, buna karşın talebin ise aynı dönemde yüzde 20 arttığını vurgulayan Garrigan, "İklim değişikliği, yangın riskini mevsimsel olmaktan çıkararak sürekli ve büyüyen tehdide dönüştürüyor." ifadesini kullandı.

Garrigan, bu tehditle mücadele için uzun vadeli ve sürekli yatırımlar yapılması, itfaiye teşkilatlarının yeterli insan gücü, kaynak ve ekipmanla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Orman Yangınları, ingiltere, Politika, İtfaiye, Güncel, Galler

