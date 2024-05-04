İngiltere ve Galler'de yerel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin belediye meclis üye sayısı düştü - Son Dakika
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İngiltere ve Galler'de yerel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin belediye meclis üye sayısı düştü

İngiltere ve Galler\'de yerel seçimlerde Muhafazakar Parti\'nin belediye meclis üye sayısı düştü

İngiltere ve Galler'de yapılan yerel seçimlerde, Muhafazakar Parti'nin belediye meclis üye sayısının düştüğü görüldü. İşçi Partisi ise belediye meclis üyesi sayısını artırdı. Yerel seçim sonuçları, Başbakan Sunak ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer arasında tartışmalara neden oldu.

04.05.2024 01:05
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İngiltere ve Galler'de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için dün yapılan yerel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Muhafazakar Partinin belediye meclis üye sayısının düştüğü görüldü.

Ülkede yerel yönetimleri belirlemek için dün 107 seçim bölgesinde yapılan oylamada, şu ana kadar 102 belediye meclisinde sonuçlar belli oldu.

Buna göre, halihazırda ana muhalefetteki İşçi Partisi 173 yeni sandalye ile belediye meclis üyesi sayısını 1026'ya yükseltirken, iktidardaki Muhafazakar Parti 448 sandalye kaybetti ve üye sayısı 479'a geriledi.

Liberal Demokratlar 101, bağımsızlar 92 ve Yeşiller 65 yeni sandalye kazandı.

İngiltere'de eski Muhafazakar Parti milletvekili Scott Benton'ın istifasının ardından Blackpool South'un yeni milletvekili de yerel seçimlerde yapılan oylamada belirlendi. Buradaki ara seçimi, ana muhalefetteki İşçi Partisinin adayı Chris Webb kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'yı gelecek 4 yıl boyunca yönetecek belediye başkanı ise yarın belli olacak. Londra Belediye Başkanlığı sonuçları yarın belediye binasında açıklanacak. Aynı şekilde Londra belediye meclisi üyeleri de yarın belli olacak.

Birçok belediye için oy sayımı devam ediyor. Nihai sonuçların pazar gününe kadar açıklanacağı öngörülüyor.

Söz konusu seçimlerle, İngiltere ve Galler'de görev yapacak 39 polis ve suç komiseri de belli olacak.

Bu yerel seçimler, yasal olarak 28 Ocak 2025'e kadar yapılması gereken gelecek genel seçimler öncesinde partiler için önemli bir yarış olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Sunak, yerel seçim kayıplarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yerel seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, partisi ülkenin kuzeydoğusundaki Tees Valley'de belediye başkanlığını kazanmasına rağmen seçim sonuçlarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer de yerel seçim sonuçlarının Başbakan Sunak'a bir mesaj olduğunu belirterek, Başbakan'ın erken genel seçim çağrısında bulunmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere ve Galler'de yerel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin belediye meclis üye sayısı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere ve Galler'de yerel seçimlerde Muhafazakar Parti'nin belediye meclis üye sayısı düştü - Son Dakika
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