İnönü ve Han Belediye Başkanları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce\'yi ziyaret etti

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(ESKİŞEHİR) - İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret ederek, kendisine başarılar diledi.

İlk olarak İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Başkan Ünlüce'yi ziyaret etti. Hamamcı, Ünlüce'ye tebriklerini ileterek görevinde başarılar diledi. Hamamcı, İnönü'deki mandacılık faaliyetleri hakkında da Ünlüce'ye bilgi vererek, olası iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Sonrasında Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, Başkan Ünlüce'yi ziyaret ederek, "Başarılı olacağınızdan hiç şüphem yok. Eskişehir'e anne şefkatiyle yaklaşmanız bizleri çok mutlu eder. Han'daki vatandaşlarımız, ilçe belediyesi seçimlerinde bizi tercih etti, Büyükşehir'de de sizi seçtiler."

Ziyarette Yazılıkaya üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Ünlüce, konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek, "Şehrimizi, ilçelerimizi daha ileriye taşımak için tüm belediye başkanlarımız ile iş birliğine büyük önem veriyorum. Önümüzdeki dönemde iş birliklerimizi daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.