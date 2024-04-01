İnönü Zaferi\'nin 103. yıl dönümü Bilecik\'te törenle kutlandı

Kurtuluş Savaşı döneminde kazanılan 2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla muharebelerin geçtiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören düzenlendi.???????
Metristepe Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.
Akpınar köyündeki şehitlikte devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, İnönü Zaferlerinin 103. yıl dönümünde topraklar için canını hiçe saymış kahraman ecdadın huzurunda bulunmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Gururu yaşatan ataların cesaretle ve azimle Türk tarihine nice kahramanlıklar doldurduğunu ifade eden Vali Aygöl, şöyle konuştu:
"İnönü Zaferleri Türk tarihinin seyrini değiştirmiş ve ulusumuzla birlikte tüm mazlum devletlerin yeniden ümide kavuşmasına vesile olmuştur. Başta gençlerimiz olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ne pahasına olursa olsun koruyacak olan milletimiz bu nişanı ilelebet göğsünde iftiharla taşıyacaktır. İstiklal Savaşı'nda en çetin mücadelelerin yaşandığı bu topraklar binlerce isimsiz şehidi bağrında saklarken Türk milletinde yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın yokluk içinde geçen günlerinde bağımsızlık ve özgürlük azmini perçinleyen bu zafer Türk milletinin azmi ve kararlığı karşısında hiçbir gücün duramayacağını göstermiştir. Anadolu'dan başlayarak dünyada barışın ve huzurun yayılması için canıyla bedel ödeyen Türk milleti bağımsızlığa olan tutkusunu tüm dünyaya İnönü'den haykırmıştır. Bu haykırma üzerinden 103 yıl geçmesine rağmen aynı güç ve aynı tutkuyla etkisini sürdürmektedir."
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığından Caner Yılmaz, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal da katılımcılara hitap etti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Şehitlik Defteri'nin imzalanmasıyla sona eren programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, gaziler ve şehit aileleriyle askeri erkan katıldı.???????
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