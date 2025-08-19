İnşaatta Düşen İşçi: Firma Sahibi Tutuklandı

Erzurum'da işçinin çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan firma sahibi tutuklandı.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'ndaki inşaatta çalışan Sedat K'nin (34) binanın üçüncü katından düşerek ölmesinin ardından firma sahibi A.K.Ç. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe "gerekli güvenlik tedbirlerini almamak" ve "kaçma şüphesi" nedeniyle tutuklandı.

