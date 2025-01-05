Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, inşaattan düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi 6/2. Sokak'ta, 4 katlı apartman inşaatının sahibi A.D. (55) zemin katta dengesini kaybederek bodruma düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnşaattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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