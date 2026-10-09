İnsan Hakları Birliği, Anvers'te 12 saatlik alıkoyma uygulamasına itiraz etti - Son Dakika
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İnsan Hakları Birliği, Anvers'te 12 saatlik alıkoyma uygulamasına itiraz etti

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İnsan Hakları Birliği, Anvers'te kamu düzenini bozanların suç işlemese de 12 saate kadar alıkonulmasına karşı Flaman hükümetinin yerel yönetimler kurumuna başvurdu. Dünya Doktorları, alıkonulma korkusunun evsizleri sağlık hizmetlerinden uzaklaştırabileceği uyarısı yaptı.

Belçika'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları Birliği (Liga voor Mensenrechten), Anvers kentinde polisin, geçmişte kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle kayda alınan kişileri, herhangi bir kontrol sırasında suç işlemiyor olmasalar dahi 12 saate kadar alıkoymasını öngören uygulamaya karşı şikayette bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İnsan Hakları Birliği daha önce kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle kayda geçirilen kişilerin herhangi bir polis kontrolüne denk gelmeleri halinde sebep olmaksızın 12 saate kadar alıkonulmasına imkan veren uygulamanın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Flaman hükümetinin yerel yönetimlerden sorumlu kurumuna başvurdu.

Birliğin Başkanı Kati Verstrepen, bir kişinin geçmişteki davranışlarının veya polis listesinde bulunmasının, tek başına özgürlüğünden yoksun bırakılmasına gerekçe oluşturamayacağını belirtti.

Belçika İşçi Partisi Genel Sekreteri Peter Mertens de uygulamayı "hukuka aykırı" ve "tehlikeli" olarak nitelendirerek suistimale kapı açabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Doktorları örgütü de alıkonulma korkusunun evsiz kişileri sağlık hizmetlerinden uzaklaştırabileceğini belirterek, belediyeye sağlık, sosyal destek ve barınma hizmetlerine ağırlık vermesi çağrısı yaptı.

Polisin yeni uygulaması

Gazet van Antwerpen gazetesinin incelediği kurum içi polis talimatına göre, daha önce kamu düzenini bozan kişiler olarak kaydedilenler, kontrol sırasında suç işlemeseler veya çevreye rahatsızlık vermeseler de 12 saate kadar alıkonulabiliyor.

Uygulamayı doğrulayan Anvers polisi, kamu düzenini korumayı ve ilgili kişileri yardım almaya teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Anvers Belediye Başkanı Els van Doesburg da uygulamanın, yoldan geçenleri saldırgan biçimde rahatsız eden ve alkol veya uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlar yaşayan kişileri hedef aldığını savundu.

Kaynak: AA
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