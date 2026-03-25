İnsani Değerler Ödülleri Sahiplerini Buldu
25.03.2026 15:41
Üsküdar Üniversitesi, 11. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri'ni sahiplerine takdim etti.

Üsküdar Üniversitesinin "11. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Üniversitenin Seçici Kurulu tarafından adalet, dürüstlük, şefkat ve merhamet, şeffaflık, cesaret, empati ve sorumluluk, güven ve sadakat, utanma, alçakgönüllülük, yardımlaşma, helalleşme, selamlaşma, içtenlik, bağışlama, cömertlik, fedakarlık, minnettarlık, çoğulculuk, katılımcılık, özgürlükçülük, hesap verebilirlik, uzlaşmacılık, yenilikçilik ve vefa gibi değerleri yaşatmak amacıyla örnek kişilere ödüllerin verildiği tören, üniversitenin NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Yüksek İnsani Değerler Ödülleri"nin ortaya çıkış sürecini anlatarak, dijital çağın başlamasıyla birlikte "Dijital çağda insan nasıl olur?" sorusuna bilimsel yaklaşımla cevap aradıklarını söyledi.

Bebeklerin psikolojik olarak prematüre doğduğunu aktaran Tarhan, "Psikolojik olarak bebek doğduğu zaman insanlığı bilmeden doğuyor. İyicil veya kötücül insan olmaya yatkın olarak doğuyor. Eğer iyi bir sosyal ortamda büyürse değerler, kimlik ve anlam inşasında değerler onun kişiliğini, karakterini inşa ediyor." dedi.

Prof. Dr. Tarhan, bugün haz, hız ve teknolojinin yoğun biçimde yaşandığı çağda birçok değerin hızla aşındığını belirterek, "İnsanın nörobiyolojik olarak insanlığı öğrenebilmesi için muhakkak erdem ve değer aktarımı gerekiyor. Daha önce bunu aile yapıyordu, şu anda aileler yerine artık dijital dünya, ekran yapıyor. Bunun sonucunda da küresel olarak ciddi bir değer aşınması yaşanıyor. Üniversite olarak bunu güçlendirmek de bizim görev, sosyal sorumluluk alanlarımızdan birisi." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör de üniversitelerin eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerin yanında topluma ve insanlığa dokunma misyonu da bulunduğunu dile getirdi.

Toplumda ve dünyadaki sorunlara karşı duyarlılık oluşturmanın ve çözümüne katkı sunmanın üniversitelerin öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Güngör, "Üniversitelerin çatısı altında görev yapan aydınlar, akademisyenler aynı zamanda toplum aydınlarıdır, insanlığa yön veren model insanlardır. Dolayısıyla da akademisyenlerin, bilim insanlarının bir işi de bir yandan insanların gidişatını izleme, bu gidişattaki varsa birtakım problemlere çözüm önerilerinde bulunmaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen milli futbolcu Arda Güler'in annesi ile babası Serap ve Ümit Güler, gazeteci Taha Akyol, Prof. Dr. Aysel Aziz, Prof. Dr. Acar Baltaş ve Prof. Dr. Zuhal Baltaş, yazar Taha Kılınç, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ'a ödülleri takdim edildi.

Engelli oğlu Muratcan Çiçek'in eğitim ve yaşam yolculuğunda gösterdiği olağanüstü özveri, kararlılık ve sarsılmaz inançla anneliği bir insani değer örneğine dönüştüren Nilgün Çiçek'e de ödül verildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
