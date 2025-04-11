İnsansı Robotlar Yarı Maratonu Ertelendi

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de pazar günü yapılması planlanan insansı robotlar yarı maratonu, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yüksek alarm verilmesi üzerine 19 Nisan'a ertelendi.

Başkentin güneydoğusundaki Beijing Ekonomik Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde düzenlenecek olan yarı maratonda dünyada ilk kez insansı robotlarla insanlar aynı güzergahta farklı parkurlarda yarışacak.

Robotların yarışa katılabilmesi için insansı tasarıma sahip olması ve iki ayak üzerinde yürüme ve koşma yeteneğine sahip olması gerekiyor. Tekerlekli modeller yarışa kabul edilmeyecek. Robot takımlarının pil değişimi yapmalarına ve robotları bayrak yarışı formatında değiştirmelerine izin verilecek, ancak her değişim için 10 dakikalık zaman cezası uygulanacak.

Şu ana kadar yaklaşık 20 robot takımının kayıt yaptırdığı yarı maratonda insanlar için ayrılan 12.000 kişilik kontenjana 30.000'den fazla başvuru yapıldı.

Beijing meteoroloji yetkilileri çarşamba günü hava durumu uyarısı yayımlayarak kent sakinlerini cuma öğleden sonra başlayıp pazar gününe kadar sürecek aşırı rüzgar ve soğuk hava koşullarına karşı uyardı.