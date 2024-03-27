Instagram ve Threads'te Siyasi İçerik Kısıtlaması Tartışması

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Sosyal medya uygulamaları Instagram ve Threads'e yeni gelen "siyasi içerikleri kısıtlama" seçeneğinin hesaplara "varsayılan ayar" olarak eklenmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Meta'nın 9 Şubat'ta açıkladığı ancak herhangi bir bilgilendirme yapmadan, sessizce uygulamalarına eklediği "siyasi içerikleri kısıtla" özelliğinin, kullanıcıların isteği dışında "varsayılan ayar" olarak uygulamada etkinleştirilmesi tartışmalara yol açtı.

Bazı kullanıcılar bunu ABD seçimleri için geliştirilmiş bir özellik olarak yorumlarken bazıları ise halihazırda sosyal medya platformlarında kısıtlanan Filistin'e destek ve bilgilendirme paylaşımlarına erişimi azaltmak için yapıldığını savundu.

AA muhabiri, bu yeni uygulamaya yönelik sosyal medyada gösterilen tepkileri derledi.

ABD'li muhafazakar siyasi yorumcu ve televizyon sunucusu Tomi Lahren, bu değişikliğin, muhafazakar ABD'lileri kısıtlamaya yönelik olduğunu öne sürerek "Bu, muhafazakar sesleri bir kez daha filtrelemeye yönelik bariz bir girişimdir. Instagram ayarlarınıza girin ve içerik tercihlerinizin gerçekten sizin tarafınızdan seçildiğinden emin olun!" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Gazeteci Jessica Kraus ise Instagram'daki paylaşımının altına, "Instagram, siyasi içerikleri sınırlandırmak için ayarlarımızı sessizce değiştirdi ve bu, hepimizi öfkelendirmeli." ifadesinin ardından, "Seçim kampanyalarının en yoğun olduğu aylarda sansür, demokrasiye doğrudan bir tehdittir." yorumunu yaptı.

Twitter'da da bir kullanıcı, Meta'nın bu hareketinin "Filistin veya insan hakları konularıyla ilgili paylaşımların" kullanıcıların karşısına daha az çıkacağı anlamına geldiğini öne sürdü.

Başka bir kullanıcı ise "Filistinli gazeteciler devam eden soykırımı belgeledikleri için her gün öldürülürken META, uygulamalarındaki siyasi içeriği gizlemeye karar verdi. Meta/Zuckerberg Filistin halkına yönelik soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Meta kısıtlamanın ne zaman ve neden yapıldığı sorularına cevap vermedi

Meta, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bırakırken şirketin sözcüsü, Fox News'a verdiği demeçte, değişikliğin ne zaman uygulamaya konulduğunu ya da neden "varsayılan ayar" olarak yüklendiğini açıklamadı.

Kullanıcıların istedikleri zaman kısıtlamayı kaldırabileceklerini belirten sözcü, söz konusu kısıtlamanın kişinin takip ettiği hesapları etkilemediğini savundu.

Kısıtlama ayarını değiştirmek soruna yol açtı

Birçok sosyal medya kullanıcısı, "varsayılan ayar" olarak etkinleştirilen bu seçeneği değiştirmek istediklerinde uygulamanın hata verdiğini, kendiliğinden kapandığını ya da değişimi yapmalarına izin vermediğini belirtiyor.

Bazı kullanıcılar da kısıtlamayı kaldırmalarının ardından uygulamalarının algoritmalarının tamamen değiştiğini ifade ediyor.

Tiktok'un benzer sebeplerden dolayı yasaklandığı düşünülüyor

ABD'de Temsilciler Meclisinden 13 Mart'ta geçen ve sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanmasını mümkün kılan yasa tasarısı birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından düşünce özgürlüğüne bir darbe ve siyasi içeriklerin sansürlenmeye çalışılması olarak yorumlanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Meta'nın sahibi olduğu Instagram ile Facebook ve Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformlarında Filistin'e dair paylaşımların sansüre tabi tutulduğunu, TikTok'un bu paylaşımların özgürce dile getirilmesine izin vermesi sebebiyle siyasetçilerin hedefi haline geldiğini düşünüyor.

TikTok'un Filistin'de meydana gelen insan hakları ihlalleri, Gazze'ye ilişkin bilgilendirme paylaşımları ve birçok farklı sebepten dolayı yasaklanmaya çalışıldığı öne sürülüyor.