Intel'in Geliri Yüzde 6 Düştü - Son Dakika
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Intel'in Geliri Yüzde 6 Düştü

Intel, üçüncü çeyrekte gelirinde yıllık yüzde 6 azalma yaşadı ve 16,6 milyar dolar zarar bildirdi.

01.11.2024 00:16
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NEW Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 6 azalış gösterdi.

Intel, temmuz-eylül dönemine dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 azalarak 13,3 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 14,2 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir, düşmesine rağmen 13 milyar dolarlık piyasa beklentilerini aştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 300 milyon dolar net kar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 16,6 milyar dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 3,88 dolar oldu. Intel, geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 7 sent kar açıklamıştı.

Intel'in bilanço açıklamasında ayrıca, üçüncü çeyrekte 10 milyar dolarlık maliyet azaltma planında önemli ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Şirketin üçüncü çeyrekte 2,8 milyar dolarlık yeniden yapılandırma masrafı kaydettiği bildirildi.

Intel Mali İşler Direktörü (CFO) David Zinsner, bilançoya dair değerlendirmesinde, "Maliyet azaltma hedefimize doğru önemli adımlar attığımız için yeniden yapılandırma masrafları üçüncü çeyrek karlılığını anlamlı şekilde etkiledi." ifadesini kulandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Intel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Intel'in Geliri Yüzde 6 Düştü - Son Dakika

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