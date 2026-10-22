Macar model Barbara Palvin kız kardeşiyle yürüyüşte görüntülendi: Yüz hatları çok farklı - Son Dakika
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Macar model Barbara Palvin kız kardeşiyle yürüyüşte görüntülendi: Yüz hatları çok farklı

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Macar model Barbara Palvin kız kardeşiyle yürüyüşte görüntülendi: Yüz hatları çok farklı
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Macar model Barbara Palvin, kız kardeşi ve arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Ailesiyle sık görüntülenmeyen ünlü modelin kardeşiyle yan yana karelerinde, ikilinin yüz hatlarının birbirine pek benzememesi dikkat çekti. Palvin, podyumlardaki iddialı makyajların aksine sade bir görünümle yer aldı.

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, bu kez ailesinden bir isimle objektiflere yansıdı. Kız kardeşiyle yürüyüş yaparken görüntülenen güzel modelin kardeşiyle arasındaki fiziksel farklılık dikkat çekti.

BARBARA PALVIN'İN KARDEŞİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Macaristan'dan çıkarak dünyanın en tanınan modellerinden biri haline gelen Barbara Palvin, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi görmeye devam ediyor. Ünlü model, bu kez günlük hayatından görüntülerle karşımıza çıktı. Barbara Palvin, kız kardeşi ve arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülendi. Fotoğraflarda en fazla dikkat çeken ayrıntı ise iki kardeşin fiziksel özelliklerinin birbirinden oldukça farklı olmasıydı. Yüz hatları ve genel görünümleri bakımından belirgin farklılıklar taşıyan iki kardeşin yan yana görüntüleri, Palvin'in ailesine yönelik merakı artırdı.

Macar model Barbara Palvin kız kardeşiyle yürüyüşte görüntülendi: Yüz hatları çok farklı

YAN YANA GÖRENLER KARDEŞ OLDUKLARINI ANLAMAKTA ZORLANABİLİR

Barbara Palvin, özel hayatının bazı ayrıntılarını zaman zaman gözler önüne serse de ailesiyle birlikte çok sık görüntülenmiyor. Bu nedenle ünlü modelin kız kardeşiyle ortaya çıkan yeni fotoğrafları ayrı bir ilgi gördü. İki kardeşin yüz hatlarının birbirine pek benzememesi, görüntülerin en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Dünyaca ünlü modelin ailesinden bir isimle görüntülenmesi, podyumlardan tanınan Palvin'in günlük yaşamına da farklı bir pencere açtı.

Macar model Barbara Palvin kız kardeşiyle yürüyüşte görüntülendi: Yüz hatları çok farklı

MAKYAJSIZ VE DOĞAL HALİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Podyumlarda iddialı tasarımlar ve gösterişli makyajlarla görmeye alışık olduğumuz Barbara Palvin, bu kez oldukça sade bir tarz tercih etti. Siyah tişört ve tayt giyen ünlü model, saçlarını da doğal ve dağınık bir şekilde bıraktı.

Barbara PalvinBarbara PalvinMagazinDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Macar model Barbara Palvin kız kardeşiyle yürüyüşte görüntülendi: Yüz hatları çok farklı - Son Dakika
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