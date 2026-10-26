Eski Premier Lig yıldızı Jermaine Pennant sokak ortasında dehşeti yaşadı: 50\'den fazla dikiş atıldı

İngiltere Premier Lig'in eski yıldızlarından Jermaine Pennant, köpeğiyle çıktığı yürüyüşte korku dolu anlar yaşadı. Amerikan Akita cinsi King adlı köpeğini gezdiren Pennant, karşılarına çıkan bir Alman çoban köpeğinin saldırganlaşması üzerine iki hayvanın arasına girdi.

KÖPEĞİNİ KORUMAK İSTERKEN HEDEF OLDU

Alman çoban köpeğinin King'e saldırmaya çalıştığını belirten Pennant, araya girmesinin ardından köpeğin bu kez kendisine yöneldiğini söyledi. The Sun'a konuşan eski futbolcu, "Gerçekten çok korkutucuydu. Diğer köpek King'e saldırmaya çalışınca onu korumak için araya girdim. Ne olduğunu anlamadan bu kez bana saldırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

BACAĞINA 50'DEN FAZLA DİKİŞ ATILDI

Saldırı sırasında yere düşen Pennant, Alman çoban köpeğinin bacağını ısırarak en az beş saniye boyunca bırakmadığını anlattı. O anlarda büyük acı yaşadığını belirten 43 yaşındaki eski futbolcu, "Yerdeydim ve köpek en az beş saniye boyunca bacağımı bırakmadı. Çok büyük bir baskı hissettim. Bir köpeğin ısırma gücünü düşünün" dedi. Saldırıda bacağından ciddi şekilde yaralanan Pennant'a 50'den fazla dikiş atıldı.

"BENİ KORUMAK İÇİN HEMEN ARAYA GİRDİ"

Pennant'ın anlattığına göre, saldırı sırasında kendi köpeği King de sahibini korumak için harekete geçti. İki köpek arasında mücadele yaşanırken King, yardım gelene kadar Pennant'ın yanından ayrılmadı. Eski futbolcu, "King beni korumak için hemen araya girdi. İki köpek birbirleriyle ciddi şekilde mücadele etti. Ardından King, yardım gelene kadar yanımda bekledi" diye konuştu.

“DAHA KÜÇÜK BİR KÖPEK OLSAYDI HİÇBİR ŞANSIM OLMAZDI"

Köpeğinin müdahalesi sayesinde daha ağır bir saldırıdan kurtulduğunu söyleyen Pennant, "Hayatımı kurtardı. King daha küçük bir köpek olsaydı hiçbir şansım olmazdı" ifadelerini kullandı. Futbolculuk kariyerinde Arsenal ve Liverpool gibi kulüplerde forma giyen Pennant, aktif futbolu bıraktıktan sonra talkSPORT'ta yorumculuk yapmaya başlamıştı.