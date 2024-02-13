İnternet kafeden çalınan cep telefonunu sivil polislere satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
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İnternet kafeden çalınan cep telefonunu sivil polislere satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı

İnternet kafeden çalınan cep telefonunu sivil polislere satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir internet kafeden çalınan cep telefonunu sivil polislere satmaya çalışan M.S., suçüstü yakalandı. Polis ekipleri, şüpheliyi takibe alarak telefonun çalındığı yerin belirlenmesini sağladı. M.S., gözaltına alındı.

13.02.2024 23:58  Güncelleme: 23:59
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İZMİR'in Konak ilçesinde, internet kafeden çaldığı cep telefonunu, sivil polislere satmaya çalışan M.S., suçüstü yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat Cumartesi günü, Çankaya semtinde bulunan bit pazarına gelen bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Polis ekipleri, şüpheli M.S.'yi takibe aldı. Bu sırada M.S., alıcı olabileceğini düşünürek sivil polisin yanına geldi ve elindeki telefonu satmak istedi. M.S.'nin, satmaya çalıştığı telefonun Bornova'da bulunan bir internet kafeden çaldığı belirlendi. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan M.S., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İnternet kafeden çalınan cep telefonunu sivil polislere satmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika
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